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10:45 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде легковушка заглохла на ж/д путях, её толкают несколько мужчин (фото)

Инцидент произошёл под мостом на выезде из города.

Источник: Клопс

В Калининграде легковушка заглохла на ж/д путях. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы утром в пятницу, 17 ноября.

Инцидент произошёл под мостом, который проходит возле новых домов с муралом Канта на выезде из Калининграда в сторону аэропорта.

«Мужик пытался проехать по пешеходному переходу через пути и застрял, ему помогают выехать. Произошло минут 20 назад. Неизвестно, вызывали ли кого», — рассказала очевидица.

Пассажиры электрички оттащили застрявший на ж/д путях автомобиль.

Во время загрузки произошла ошибка.
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