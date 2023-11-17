10:45 (мск), источник: Клопс.ru
В Калининграде легковушка заглохла на ж/д путях, её толкают несколько мужчин (фото)
Инцидент произошёл под мостом на выезде из города.
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В Калининграде легковушка заглохла на ж/д путях. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы утром в пятницу, 17 ноября.
Инцидент произошёл под мостом, который проходит возле новых домов с муралом Канта на выезде из Калининграда в сторону аэропорта.
«Мужик пытался проехать по пешеходному переходу через пути и застрял, ему помогают выехать. Произошло минут 20 назад. Неизвестно, вызывали ли кого», — рассказала очевидица.
Пассажиры электрички оттащили застрявший на ж/д путях автомобиль.