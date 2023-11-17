11:02 (мск), источник: Время
Нижегородское УФАС организовало проверку из-за подорожания яиц
Поводом стало повышение оптовых цен.
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Антимонопольная служба организовала антикартельную проверку производителей яиц и мяса кур. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Нижегородской области.
Поводом для проверки стало повышение оптовых цен на социально значимые товары. Специалисты УФАС выяснят, не заключали ли производители яиц и мяса антиконкурентные соглашения.
Если УФАС выявит нарушения, будут возбуждены антимонопольные дела.
Ранее сообщалось, что УФАС по Нижегородской области завело дело из-за роста цен на дизельное топливо.