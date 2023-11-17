Главное
Главные новости 17 ноября
11:02 (мск), источник: Время

Нижегородское УФАС организовало проверку из-за подорожания яиц

Поводом стало повышение оптовых цен.

Источник: Время

Антимонопольная служба организовала антикартельную проверку производителей яиц и мяса кур. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Нижегородской области.

Поводом для проверки стало повышение оптовых цен на социально значимые товары. Специалисты УФАС выяснят, не заключали ли производители яиц и мяса антиконкурентные соглашения.

Если УФАС выявит нарушения, будут возбуждены антимонопольные дела.

Ранее сообщалось, что УФАС по Нижегородской области завело дело из-за роста цен на дизельное топливо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Борский мост закроют на капитальный ремонт в 2024 году
В Нижегородской области завершен осенний лесокультурный сезон
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ФАС