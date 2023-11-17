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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В спецоперации погиб 49-летний житель Пермского края Сергей Скрипников

Прощание с погибшим военнослужащим из Кизела пройдет 18 ноября.

Источник: администрация города Кизела

Администрация Кизела сообщила, что при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации погиб житель 49-летний житель города Сергей Скрипников.

Сергей Скрипников родился 2 февраля 1974 года. Ранее проходил срочную службу в пограничных войсках.

Прощание с погибшим в спецоперации военнослужащим пройдет 18 ноября с 12:00 во Дворце культуры Кизела.

Администрация города Кизела выражает соболезнования родным, близки и друзьям Сергея Скрипникова.

Сегодня «КП-Пермь» сообщила, что 17 ноября простятся с погибшими земляками в Большесосновском и Очерском округах.

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