11:29 (мск), источник: AmurMedia.ru
На связи руководитель Банка РФ: о новой легенде обмана предупреждают хабаровчан
Мошенники используют имена руководителей, чтобы вызвать у людей доверие.
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Аферисты, которые представляются сотрудниками Центрального банка, в очередной раз усовершенствовали свою мошенническую схему. Теперь, они создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России. Такие страницы выглядят максимально достоверно и содержат реальные данные руководителей, включая их фотографии, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Отделения Хабаровск Дальневосточное ГУ Банка России.
«Мошенники используют имена руководителей регулятора, чтобы вызвать у людей доверие. Обращаю внимание жителей региона, сотрудники Банка России никогда не звонят людям первыми, не направляют им копии каких-либо документов в мессенджерах и социальных сетях, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить операции со счетом. Так поступают мошенники. О всех подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы», — отметила заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
Чтобы не стать жертвой мошенников, будьте бдительны и не сообщайте посторонним людям личные и финансовые данные. Если вам позвонили якобы «работники» Банка России или правоохранительных органов и разговор касается ваших финансов, положите трубку. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.