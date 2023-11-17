11:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Двое жителей Иркутска зарегистрировали 45 мигрантов в одной квартире
Сразу несколько уголовных дел возбудили по материалам прокуратуры.
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Двое жителей Иркутска фиктивно поставили на учет и зарегистрировали 45 лиц в одной квартире в Свердловском округе. Кроме того, еще семь иностранцев также были зарегистрированы еще в двух жилых помещениях, где по факту не проживали. По материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения миграционного законодательства во время мониторинга интернета. По материалам прокурорской дознаватели возбудили уголовные дела за фиктивную регистрацию по месту жительства и за фиктивную постановку на учет иностранца по месту пребывания.
Однако надзорный орган выявил, что фактически иностранцы не знали русского языка, а должностное лицо вуза организовало фиктивное проведение экзамена в Иркутске с выдачей сертификатов.
В связи с этим возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции.