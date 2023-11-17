12:55 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили пять десантных лодок ВСУ, сообщил источник

ГЕНИЧЕСК, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский десант при попытке переправиться через Днепр, сообщил осведомленный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск “Днепр” Вооруженных сил России на Херсонском направлении уничтожены пять десантных лодок ВСУ вместе с экипажем и десантом общей численностью 27 человек», — сказал он.

Кроме того, по сведениям источника, в районе Крынок ликвидированы 32 военнослужащих ВСУ, а у села Токаревка на правом берегу Днепра уничтожен украинский 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом.

В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих в районе Днепра крайне низок, почти каждый день в плен сдаются новые бойцы.

Глава региона констатировал, что планы ВСУ высадиться на левом берегу Днепра и выйти на оперативный простор провалились.

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