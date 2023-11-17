11:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Три дня не спал: стали известны обстоятельства смерти мужчины, тело которого обнаружили в гостинице Хабаровска
Информация об убийстве мужчины в гостинице Хабаровска оказалась фейком.
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Соцсети облетела новость об убийстве мужчины в одной из гостиниц Хабаровска. Его тело якобы с признаками насильственной смерти нашли в номере, который он снял накануне. В сообщении говорится, что погибший — житель села Красный Чикой Забайкальского края. Он приехал за зарплатой и остановился в городе на несколько дней. Предполагается, что именно деньги стали мотивом для убийства.
«КП» — Хабаровск’удалось выяснить, как обстояли дела на самом деле. По информации источника, знакомого с ситуацией, мужчина действительно умер в своем номере. Это произошло в гостинице «Семь звезд», расположенной на Владивостокском шоссе, 42. Вот только признаков насильственной смерти не обнаружено.
— Погибшему было 29 лет. Когда его тело нашли сотрудники гостиницы, в номере был порядок, никаких признаков борьбы. На его теле тоже не было следов насилия. Причина смерти не криминальная. Известно, что молодой человек три дня не спал. Все это время он распивал алкоголь. Видимо, не выдержало сердце, — рассказал источник «КП» — Хабаровск".
Точную причину смерти установят после проведения экспертизы. Вероятнее всего, она имеет биологический, а не криминальный характер. По информации из Сети, тело жителя Забайкалья уже вернули на родину.