В Москве возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на станции метро

«Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена», — сказали в пресс-службе. Нарушителю может грозить до семи лет колонии.
Утром 17 ноября перед входом в западный вестибюль станции «Рязанский проспект» между двумя мужчинами произошел конфликт, после которого один из его участников взял дома ружье, вернулся и, продолжив конфликт, выстрелил из оружия в потолок. В результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром и службой безопасности метро. «На ружье “Бекас-3” у 75-летнего мужчины имеется разрешение», — добавили в надзорном ведомстве столицы.