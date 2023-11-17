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11:36 (мск), источник: Rostof.ru

В Ростове автомобиль насмерть сбил женщину

Она скончалась до приезда медиков.

В Ростове-на-Дону насмерть сбили человека, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Трагедия произошла 17 ноября в районе дома № 60/23 по улице Мадояна.

— 56-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, по предварительным данным, допустил наезд на 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте (300 метров до пешеходного перехода), — говорится в сообщении.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

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