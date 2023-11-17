В Перми воришка вышел из бара, угнал асфальтоукладчик и врезался в столб

По данным ведомства, 20-летний парень после отдыха в баре рано утром вышел на Сибирскую улицу и увидел дорожный каток. Вместе с несколькими знакомыми юношами он залез в кабину. Веселая компания немного там посидела, а потом пермяк заметил ключи от асфальтоукладчика и решил прокатиться на необычном транспорте. Проехав светофор, он не справился с управлением: каток зацепил бордюр. Тогда «пассажиры» повыскакивали из кабины, а угонщик решил ехать дальше. Но водить асфальтоукладчик он не умел, поэтому прокатился по диагонали проезжей части Екатерининской улицы (недалеко от мэрии) и врезался в столб. От удара у катка выпали и разбились боковые стекла.
Когда полиция поймала юношу, выяснилось, что в феврале он похитил у своего пожилого родственника 18 тысяч рублей и слуховой аппарат, благодаря чему купил телефон, футбольный мяч, шорты и футболку. Пермяку предъявили обвинение в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения и краже.
«Молодой человек не стал отрицать вины и рассказал, что совсем не хотел угонять дорожный каток, а хотел лишь покататься. Однако такая поездка причинила ущерб собственнику в размере более пяти миллионов рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.