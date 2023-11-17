11:21 (мск), источник: Нижегородская правда
Сергей Шкода из города Бор погиб в ходе спецоперации
После ранения и отправки командира в госпиталь Сергею было передано командование ротой.
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Сергей Шкода из города Бор Нижегородской области погиб в ходе спецоперации, сообщается на странице местной школы № 8 ВКонтакте.
Сергей Шкода родился на Бору и учился в школе № 8. Нижегородец показывал хорошие результаты в учебе.
Боец принимал участие в спецоперации. После ранения и отправки командира в госпиталь Сергею было передано командование ротой. В сражении он погиб. Трагическое известие поступило в школу, где учился герой, вчера, 16 ноября.
«Педагогическая и ученическая общественность школы № 8 выражает соболезнования семье и близким. Вечная память и слава Герою!» — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что родственникам погибшего в СВО Дмитрия Клюквина вручили орден в Нижнем Новгороде.