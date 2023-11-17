11:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В Севастополе силами ПВО сбиты две украинские ракеты «Нептун»

В Севастополе была объявлена воздушная тревога, работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Губернатор сообщил, что, в акватории над Северным молом сбили две воздушные цели.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Минобороны уточнило, что около 10:40 мск была пресечена атака Вооруженных сил Украины с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун». Они были сбиты средствами ПВО над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

На время воздушной тревоги водный и наземный общественный транспорт прекращал работу. Сейчас воздушная тревога отменена. Она длилась 20 минут.

По сообщениям местных жителей, в городе был слышен мощный взрыв.

Ранее в сентябре украинская армия атаковала ракетами штаб Черноморского флота и Севморзавод.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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