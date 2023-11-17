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11:40 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове задержали охранника тюрьмы: Он проносил заключенным наркотики, которые прятал в трусах

Подозреваемого поместили под домашний арест на 30 суток, расследование продолжается.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали сотрудника службы безопасности пенитенциара № 4 в Криково. При досмотре в нижнем белье мужчины нашли запрещенные вещества: предположительно, героин и синтетический каннабиноидный наркотик, сообщает полиция.

В машине задержанного был также произведён обыск: полиция нашла мобильные телефоны, которые передавали заключённым для последующего приобретения наркотиков. Как было установлено, задержанный работал в этой тюрьме около трёх лет и поставлял за денежное вознаграждение запрещённые предметы.

По ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам мужчину поместили под домашний арест на 30 суток. Расследование продолжается.

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