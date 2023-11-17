13:21 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске дошло до суда дело о гибели 9-летнего мальчика в коллекторе
В Новосибирске будут судить замдиректора коммерческой фирмы, который не обеспечил безопасность при ведении работ на коллекторе.
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В результате погиб 9-летний мальчик. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение Правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По версии следствия, обвиняемый не обеспечил соблюдение правил охраны труда при проведении строительных работ на территории Кудряшовского района и не проконтролировал установку защитных ограждений во время работ по монтажа канализации.
Это привело к тому, что днем 1 августа 9-летний мальчик прошел на территорию объекта, спустился в камеру коллектора, провалился в проделанное рабочими отверстие и утонул.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.