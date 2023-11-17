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15:54 (мск), источник: Комсомольская правда

«Видеть ее не могу»: в Новосибирске семья изрезанной школьницы обжаловала домашний арест ее одноклассницы-мучительницы

Изрезанная в Новосибирске школьница вернулась на учебу.

Родные девочки, изрезанной одноклассницей, обжаловали решение суда о домашнем аресте для напавшей школьницы. Напомним, 1 октября девочки пошли погулять: о встрече договаривались заранее. Семиклассница заманила пострадавшую школьницу в западню — привела ее в лес.

— Она все спланировала заранее: у нее с собой были перчатки и нож в сумочке, — рассказала КП-Новосибирск мама изрезанной девочки. — Моя дочка выжила потому, что сказала той однокласснице: «Я умру от кровотечения в любом случае, можешь уйти». Потом она пыталась идти по лесу, падала, но ей хватило сил набрать 112 и ее нашли.

Сейчас пострадавшая девочка вернулась на учебу.

— Пока дочка на домашнем обучении: к ней приходят педагоги, очень ее поддерживают. Были в гостях и ее друзья, — рассказала КП-Новосибирск мама школьницы. — Дочке это очень помогает, мы очень всем благодарны.

Семикласснице предстоит разобраться не только со школьными заданиями: ей нужна сложная медицинская реабилитация.

— Порезы у дочки на лице были глубокими, задеты в том числе нервы. Поэтому один глаз у моего ребенка не закрывается, — объяснила КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки.

Прощать одноклассницу, напавшую с ножом, семья чудом выжившей школьницы не намерена. Они уже обжаловали решение о домашнем аресте до 1 декабря для нападавшей семиклассницы. Но пока решения по их жалобе не принято.

— Я просто не могу видеть эту девочку, — признается мама пострадавшей школьницы. — Будем добиваться, чтобы ее наказали по всей строгости закона.

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