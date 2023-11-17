15:43 (мск), источник: Комсомольская правда
В Екатеринбурге на автобусной остановке нашли труп мужчины
На остановке в центре Екатеринбурга нашли тело мужчины.
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В центре Екатеринбурга на автобусной остановке нашли труп мужчины. На улице Бажова очевидцы заметили бездыханное тело. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
— По данному факту территориальным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки. Предварительно, признаков криминала в ситуации не усматривается, — рассказали в региональном ведомстве.
Тело нашли вечером 16 ноября. Информация о погибшем поступила в отдел полиции № 7. Сыщикам уголовного розыска удалось узнать, кем являлся скончавшийся мужчина. Им оказался 49-летний житель Екатеринбурга.
Ранее, 8 ноября, на трамвайной остановке было найдено тело женщины. ЧП произошло на остановке «Концертный зал имени Лаврова». Удалось установить, что погибшей было 69 лет.