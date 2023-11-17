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15:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге простились с 14-летней школьницей и матерью, убитыми бойфрендом

Похоронили семью, убитую на Сортировке школьником.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге простились с 14-летней Алисой (имена изменены. — Прим. ред.) и ее матерью Тамарой, убитыми на Сортировке. По основной версии следствия, они стали жертвами 16-летнего парня школьницы. 13 ноября около 16:00 Данил зарезал Алису и дождался в квартире на Билимбаевской ее маму. После второго убийства парень забрал банковскую карту 62-летней Тамары и отправился кутить.

По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, школьник также расправился с черным шпицем по кличке Булка. Когда школьник находился в квартире, пес которого так сильно любила Алиса, раздражал его своим лаем. Сейчас Данил в СИЗО для несовершеннолетних в Кировграде, ему грозит до 10 лет заключения. Мотивом убийства назвали корысть.

— В ходе опроса с сыщиками юноша вел себя так хладнокровно, словно речь шла не о лишении жизни двух человек и животного, а о чем-то повседневном. На вопрос полицейских: как ты теперь будешь жить со всем этим? — он ответил, что, когда закрывает глаза, девушка и женщина стоят перед ним, как живые, — рассказал официальный представитель свердловского гарнизона полиции Валерий Горелых.

Данил учился в восьмом классе, где его оставили на второй год. Мать практически не участвовала в воспитании сына, оставив на попечительство старшему брату.

— Данил учился со второй смены. Но ходил на все уроки не больше двух раз в неделю. В остальные дни мог запросто прогулять первые или последние уроки. Одноклассники не знали причины, по которой он не ходит. Занимался спортом, — поделился с «КП-Екатеринбург» знакомый семьи.

Около 40 человек пришли проводить мать и дочку в последний путь. Многие из близких не смогли сдержать слез. Известно, что у Тамары остались две дочери — они были старшими сестрами Алисы.

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