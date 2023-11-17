11:48 (мск), источник: АиФ Иркутск
Машина сбила двух школьниц на переходе в Иркутской области
Две девочки попали под колёса машины на улице Горького.
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В Ангарске 17 ноября автомобиль сбил двух 14-летних школьник на пешеходном переходе. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Иркутской области.
«33-летняя женщина-водитель машины “Honda Fit” ехала по улице Горького и сбила двух девочек, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет», — прокомментировали АиФ-Иркутск в ГИБДД.
В результате дорожной аварии подростки получили травмы. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Пострадавших увезли в больницу. Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Подобный случай произошёл на улице Академическая в Иркутске. Под колёса машины попал восьмилетний мальчик. Ранее на улице Баумана водитель сбил первоклассника, который переходил дорогу на зебре.
Сотрудники полиции просят водителей быть внимательными и не превышать скорость.