12:05 (мск), источник: АиФ Самара
В одном из лицеев Тольятти произошла драка между учащимися
В произошедшем разбираются полицейские и сотрудники ПДН.
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В паблике «Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)» выложили видео драки между учащимися лицея № 57. Со ссылкой на источник, сообщается, что ребята что-то не поделили, и началась драка. Один из участников начал душить другого. Разборка проходила в туалете и снималась на телефоны. Все произошло 17 ноября, в 10:40.
В учебное заведение уже приехали полицейские и сотрудники ПДН. Выясняются все детали случившегося. По факту информации размещенной в соцсетях учениками лицея № 57 проводится проверка.
Сотрудники полиции напоминают, что в таких случаях необходимо сразу обращаться в полицию по телефону 102.