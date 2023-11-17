11:57 (мск), источник: АиФ Казань
В Татарстане индийского врача задержали за взятку
Будучи членом врачебной комиссии, он получил от женщины деньги за оформление ей инвалидности незаконно.
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В Татарстане индийского врача задержали за взятку, сообщает пресс-служба Дрожжановского суда РТ.
Врача-травматолога Дрожжановской ЦРБ Сингха Раджеша Кумара подозревают во взятке. Будучи членом врачебной комиссии, он получил от женщины деньги за оформление ей инвалидности незаконно. За это он получил 8 тысяч рублей, после она должна была дать еще 40 тысяч рублей. Медицинского сотрудника задержали в конце октября. Следователи заключили врача под стражу, но местный суд отказал и поместил его под стражу. Сингх Раджеш Кумар родился в Индии. Ему 48 лет. В Россию он приехал в 1991 году, ординатуру он заканчивал в Казани. С 2008 года мужчина работает в селе Старое Дрожжаное.
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