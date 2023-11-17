Главное
Главные новости 17 ноября
12:36 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре огонь охватил градирный корпус

Возгорание произошло на улице Тихорецкой.

Источник: МЧС РФ

В Краснодаре на улице Тихорецкой сегодня, 17 ноября, произошел пожар. Возгорание случилось в градирном корпусе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о появлении огня поступила в экстренные службы в 10:23. На место были направлены спасатели.

Первые специалисты прибыли уже через 16 минут. Как установили пожарные, пламя распространилось на 150 квадратах.

На прекращение распространения огня ушло чуть больше 20 минут. В 11:07 было ликвидировано открытое горение.

«В 11:27 ликвидация пожара», — резюмировали в ведомстве. Тушением пожара занимались 25 огнеборцев с 9 единицами техники.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Авиаперевозчики взвинтили цены на билеты до Сочи на майские праздники
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС