12:36 (мск), источник: Новая Кубань
В Краснодаре огонь охватил градирный корпус
Возгорание произошло на улице Тихорецкой.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Краснодаре на улице Тихорецкой сегодня, 17 ноября, произошел пожар. Возгорание случилось в градирном корпусе.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информация о появлении огня поступила в экстренные службы в 10:23. На место были направлены спасатели.
Первые специалисты прибыли уже через 16 минут. Как установили пожарные, пламя распространилось на 150 квадратах.
На прекращение распространения огня ушло чуть больше 20 минут. В 11:07 было ликвидировано открытое горение.
«В 11:27 ликвидация пожара», — резюмировали в ведомстве. Тушением пожара занимались 25 огнеборцев с 9 единицами техники.