Экс-полицейских подозревают в изнасиловании в Алматинской области

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 7 ноября в полицию обратилась 43-летняя жительница Алматинской области с заявлением о том, что ранее двое неизвестных совершили в отношении ее несовершеннолетней дочери насильственные действия сексуального характера. В тот же день зарегистрированы два уголовных дела по ст.120 ч.3−1 п. 1 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых 2000 и 2001 годов рождения «по горячим следам». По результатам расследования они были взяты под стражу.
Здесь добавили, что в ближайшее время производство досудебного расследования будет окончено и материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что согласно ст. 120 ч.3−1 п. 1 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.