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12:43 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Экс-полицейских подозревают в изнасиловании в Алматинской области

В Сети появилась информация о том, что двух полицейских подозревают в изнасиловании 14-летней девочки в Алматинской области. Комментарий по этому поводу дали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Источник: polisia.kz

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 7 ноября в полицию обратилась 43-летняя жительница Алматинской области с заявлением о том, что ранее двое неизвестных совершили в отношении ее несовершеннолетней дочери насильственные действия сексуального характера. В тот же день зарегистрированы два уголовных дела по ст.120 ч.3−1 п. 1 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых 2000 и 2001 годов рождения «по горячим следам». По результатам расследования они были взяты под стражу.

«Кроме того, также установлено, что задержанные по подозрению в совершении преступления являлись сотрудниками полиции, которые в настоящее время уволены из органов внутренних дел», — подтвердили в ДП Алматинской области.

Здесь добавили, что в ближайшее время производство досудебного расследования будет окончено и материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что согласно ст. 120 ч.3−1 п. 1 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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