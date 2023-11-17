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12:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Салютовавшие с крыши маршрутки воронежцы попали под уголовное дело

Парней отправили под подписку о невыезде.

Источник: Комсомольская правда

Двое парней, забравшихся на крышу маршрутного автобуса на проспекте Революции и пускающих фейерверк вычислили. Они стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пранкерами оказались молодые люди 22 и 25 лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — пояснили в региональном главке.

Напомним, инцидент произошел вечером 15 ноября. Парни забрались на крышу автобуса № 9ка. Их заметили, сняли на видео и выложили в соцсети.

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