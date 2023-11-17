MASH: «Депутата Госдумы Гусева атаковали мошенники»

«Депутатов Госдумы массово атаковали телефонные мошенники. По нашей информации, со вчерашнего дня им пишут от лица руководителей, пытаясь выведать информацию и занять денег. Про один из таких случаев нам (в скриншоте) рассказал депутат Дмитрий Гусев», — сообщает MASH.
Ранее политтехнологи решили, что Гусев по ошибке отправил скриншот переписки в свой телеграм-канал. В ней он общался с пользователем под ником Олег Морозов (есть такой депутат Госдумы).
Сейчас Гусев говорит, что ему написал мошенник от имени Олега Морозова. И это был скриншот именно той переписки. Он сразу понял, что коллега не настоящий и предложил ему встретиться лично. Естественно, на место никто не явился, а мошенники ушли в игнор. Заявления на них были отправлены в прокуратуру.
Отметим, другие опрошенные «ФедералПресс» депутаты Госдумы не подтвердили массовую атаку.