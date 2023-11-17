12:51 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове спасатели освободили задержанного из наручников прямо в зале суда
Спасателей Ростова-на-Дону вызывали в суд для помощи задержанному.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Ростове-на-Дону спасатели приезжали в суд, чтобы освободить задержанного из наручников. Ключ от них сломался прямо в замке. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.
Как выяснилось, необычный вызов поступил из Южного окружного военного суда 15 ноября. За помощью обратились конвойные, они никак не могли самостоятельно снять заклинившие «браслеты».
— Прибывшие спасатели за несколько минут «перекусили» наручники с помощью специального инструмента «круг» и освободили человека, — рассказали в управлении по делам ГО и ЧС.
Напомним, в октябре этого года специалисты экстренной службы помогли мальчику и девочке снять кольца. Простые украшения едва не оставили детей без пальцев.