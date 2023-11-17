13:12 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Сильный пожар в Кишиневе: Горел склад мебели и древесины — с огнем боролись восемь расчетов
Причину и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить специалистам.
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Утром 17 ноября столичные пожарные были подняты по тревоге — горел склад электрооборудования, мебели и древесины на улице Марии Дрэган в Кишиневе, сообщает пресс-служба ГИЧС.
Звонок в Службу 112 поступил в 09:06. На место происшествия выехали 8 пожарных расчетов.
Горело помещение 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Пожар удалось локализовать в 09:20 и полностью ликвидировать его в 09:40.
Причину и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить специалистам.