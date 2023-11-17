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13:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале о массовой атаке на парламентариев, которые получают сообщения от мошенников, представляющихся главами комитетов ГД; заявления в прокуратуру уже написаны, сообщил он.

Источник: © РИА Новости

«Срочно. Массовая атака на депутатов Госдумы. Сегодня происходит следующее: депутаты получают разные подозрительные сообщения якобы от имени председателей комитетов, в которых они состоят. Явно с подставных аккаунтов. Начинают общение, спрашивают: “А вот такого-то человека вы знаете?”. Далее предлагают решить какой-то вопрос, оказать помощь и так далее. Коллеги, не ведитесь. Заявления в прокуратуру уже написаны», — написал Гусев, опубликовав скрин переписки с мошенником, представившимся председателем комитета ГД по контролю Олегом Морозовым.

Морозов в пятницу также предупредил об атаке в своем Telegram-канале, сообщив, что от его имени и с его номера в Telegram идут странные просьбы и обращения, сам он в последнее время не обращался ни с какими просьбами и писал только ответные сообщения тем адресатам, которые его об этом просили, а «все остальное — это фальсификации и мошенничество».

В четверг вечером глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев также сообщил, что мошенники организовали рассылку от его имени.

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