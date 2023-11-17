13:47 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирской области простились с мобилизованным Андреем Алтынниковым
У 43-летнего уроженца Багана остались жена и дочь.
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В пятницу, 17 ноября в Багане простились с участником СВО, гвардии сержантом Андреем Алтынниковым. Информация об этом опубликована в паблике администрации Баганского района в ВК.
Андрей Анатольевич Алтынников родился 5 ноября 1980 года в селе Баган. Окончил местную общеобразовательную школу. С 1998 по 2000 годы участвовал во второй чеченской войне.
После работал вахтовым методом в Новосибирске. В 2015-ом переехал в Купино, где трудился сварщиком в Купинском отделении Западно-Сибирской железной дороги.
В сентябре 2022 года он был призван в вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации. Служил в специальном штурмовом подразделении в должности командира отделения..
В одном из боёв получил тяжёлое ранение и находился на лечении в военном госпитале Екатеринбурге, а затем был отправлен на долечивание домой.
15 ноября боец скоропостижно скончался. У него остались жена и дочь.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в зоне СВО погиб 56-летний охотовед Александр Соколов из Новосибирской области.