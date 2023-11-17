13:46 (мск), источник: РБК
Дрон разбомбил сарай в Новой Таволжанке
Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось атаке дрона, в попадание пришлось на хозяйственное строение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
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«Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», — написал он в своем телеграм-канале.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников и обстрелах с начала военной операции. 12 ноября силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, один из них над селом Ближнее, сообщил Гладков. Пострадавших и разрушений не было.
11 ноября, по словам Гладкова, беспилотник сбили над поселком Дубовое в Белгородском районе, еще один дрон-камикадзе посадили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в селе Солнцевка.