13:46 (мск), источник: РБК

Дрон разбомбил сарай в Новой Таволжанке

Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось атаке дрона, в попадание пришлось на хозяйственное строение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

Спецоперация на Украине
Источник: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

«Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», — написал он в своем телеграм-канале.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников и обстрелах с начала военной операции. 12 ноября силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, один из них над селом Ближнее, сообщил Гладков. Пострадавших и разрушений не было.

11 ноября, по словам Гладкова, беспилотник сбили над поселком Дубовое в Белгородском районе, еще один дрон-камикадзе посадили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в селе Солнцевка.

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