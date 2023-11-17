14:28 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове второй человек за неделю упал с Ворошиловского моста на набережную и погиб
В Ростове мужчина скончался, упав с Ворошиловского моста.
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Происшествие 17 ноября на улице Береговой, сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону».
По словам собеседника издания, мужчина упал с моста на набережную. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Пострадавший скончался до прибытия скорой помощи.
Причина и другие подробности трагедии неизвестны. Официальная информация о случившемся пока не поступала.
Напомним, 13 ноября с Ворошиловского моста на Береговую упал 20-летний парень. Молодой человек скончался от полученных травм.