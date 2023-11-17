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14:02 (мск), источник: Время

Пожар произошел в здании предприятия «Полет» в Нижнем Новгороде

Погибших и пострадавших нет.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар случился в здании научно-производственного предприятия «Полет» в Ленинском районе Нижнего Новгорода 17 ноября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в здании на Комсомольской площади поступило к спасателям в 12:00, спустя 20 минут была объявлена локализация пожара на площади 3 квадратных метра. Ликвидирован он был в 12:40.

Всего из здания было эвакуировано 277 человек. Пострадавших и погибших нет. Причина произошедшего устанавливается.

«Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 55 человек личного состава и 19 единиц техники», — отметили в МЧС.

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