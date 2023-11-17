14:02 (мск), источник: Время
Пожар произошел в здании предприятия «Полет» в Нижнем Новгороде
Погибших и пострадавших нет.
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Пожар случился в здании научно-производственного предприятия «Полет» в Ленинском районе Нижнего Новгорода 17 ноября, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорании в здании на Комсомольской площади поступило к спасателям в 12:00, спустя 20 минут была объявлена локализация пожара на площади 3 квадратных метра. Ликвидирован он был в 12:40.
Всего из здания было эвакуировано 277 человек. Пострадавших и погибших нет. Причина произошедшего устанавливается.
«Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 55 человек личного состава и 19 единиц техники», — отметили в МЧС.