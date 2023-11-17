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14:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Резко ухудшилось состояние: водитель маршрутки без прав устроил ДТП в Волгограде

В Волгограде произошло массовое ДТП с маршруткой № 4.

Источник: ГУ МВД

Днем 17 ноября в Ворошиловском районе Волгограда произошла массовая авария с участием маршрутки № 4. Происшествие случилось около 12.00 на перекрестке улиц Чембарской и Елецкой.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 55-летний водитель маршрутки из-за резкого ухудшения состояния здоровья не справился с управлением. Микроавтобус врезался с впереди стоящими иномарками и влетел в столб. Пострадали мужчина, управлявший маршруткой, и находившаяся в ней 8-летняя девочка.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель маршрутного такси ранее был лишен прав. На месте происшествия работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа.

— В отношении предприятия-перевозчика, допустившего к работе с пассажирами водителя, не имеющего права управления, будут приняты законные меры реагирования, — отметили в региональном Главке МВД.

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