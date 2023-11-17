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Палестино-израильский конфликт
15:35 (мск), источник: АиФ Пермь

Опубликовано видео ДТП с угнанным катком в центре Перми

Спецтехника врезалась в столб.

Видео ДТП с угнанным катком в центре Перми опубликовало МВД.

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На кадрах видно, как спецтехника появляется из-за угла дома в облаке дыма. Внутри компания молодых людей. Каток запрыгивает на бордюр и останавливается в парковочном кармане. Из него выходят мужчины. Через какое-то время двое молодых людей врезаются на катке в стоящий неподалёку столб. От удара вылетают стёкла кабины спецтехники. Водитель и пассажир сбегают.

Ранее МВД сообщило, что в Перми 20-летний житель Краснокамска отдыхал в баре, а в 5.00 отправился гулять. В центре города он познакомился с молодыми людьми. Они увидели на улице Сибирской каток и решили посидеть внутри. Затем житель Краснокамска завёл технику и поехал.

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