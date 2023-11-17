15:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Было ли в крови что-то запрещенное? Новые подробности дела о загадочной смерти 16-летней Даны
Названы результаты экспертизы по делу о смерти 16-летней в Каменске-Уральском.
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Школьница из Каменска-Уральского, погибшая в начале августа, не принимала перед смертью лекарства, наркотики или спиртное. К такому выводу пришел судебно-медицинский эксперт.
Согласно документу (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), в полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин. Это объясняется тем, что в день исчезновения 16-летняя девочка выпила три банки энергетика.
Эксперт также не обнаружила следов горючего газа. Одним из ключевых вопросов, поставленных следствием, был: «Принимала ли потерпевшая незадолго до смерти фармацевтические препараты, снотворные, наркотические либо ядовитые вещества?».
«В крови метиловый, этиловый, изопропиловый, пропиловые спирты не обнаружены; в крови, желудке, почке гликоли не обнаружены; в крови, головном мозге, легком пропан, бутан, изобутан не обнаружены», — говорится в выводах эксперта.
По версии следствия, несовершеннолетняя скончалась вечером 8 августа, когда шла домой через лесополосу. Обвинение в убийстве были предъявлены 34-летнему стропальщику местного завода Эдуарду Голикову.
«Я схватил ее за левую руку и потащил в сторону лесополосы. Дана не кричала и не сопротивлялась, поскольку, как я думаю, была удивлена. И не сразу поняла, что происходит. Когда мы преодолели порядка пяти метров, девушка начала кричать. Она кричала около 3−5 секунд. А я в этом момент, не зная, что делать, решил придушить ее. Я испугался, что если отпущу ее, то она может запомнить меня и обратиться в полицию», — говорится в показаниях Эдуарда Голикова на стадии предварительного следствия.
Адвокат обвиняемого Татьяна Докучаева заявила, что не может пояснить, отказывался ли Эдуард Голиков от своих признательных показаний. Ранее защитник говорила, что заводчанин признает вину в краже мобильного телефона Даны.