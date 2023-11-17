14:57 (мск), источник: РИА Новости
В Тольятти драка школьников обернулась проверкой СК
В Тольятти СК организовал проверку после драки между подростками в школе.
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САМАРА, 17 ноя — РИА Новости. Следователи организовали проверку данных из соцсетей о драке между подростками в одной из школ Тольятти, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области.
В пятницу в социальных сетях появился видеоролик с конфликтом между двумя мальчиками в школе города Тольятти. По словам очевидцев, в какой-то момент один из подростков начал душить другого, к школе приехала «скорая». Причины конфликта не сообщаются.
«По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в релизе.