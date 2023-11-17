Главное
Палестино-израильский конфликт
14:57 (мск), источник: РИА Новости

В Тольятти драка школьников обернулась проверкой СК

В Тольятти СК организовал проверку после драки между подростками в школе.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 17 ноя — РИА Новости. Следователи организовали проверку данных из соцсетей о драке между подростками в одной из школ Тольятти, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области.

В пятницу в социальных сетях появился видеоролик с конфликтом между двумя мальчиками в школе города Тольятти. По словам очевидцев, в какой-то момент один из подростков начал душить другого, к школе приехала «скорая». Причины конфликта не сообщаются.

«По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в релизе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Безумие'. В США пожалели о вражде с Россией из-за 'тупости' Украины
'Он все понимает': до Запада дошло, почему не получилось победить Путина
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
скандалыобразованиеСК