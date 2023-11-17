15:18 (мск), источник: АиФ Пермь
В Пермском крае остановлен поиск пропавшего 18-летнего юноши
Он исчез 16 ноября.
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Поиск пропавшего в Пермском крае 18-летнего юноши остановлен, сообщил волонтёрский отряд «Регион 59».
«Он найден живым. Благодарим всех за помощь!» — говорят волонтёры.
Напомним, 18-летний юноша пропал в Пермском крае 16 ноября. Он вышел из дома на улице Полевой в Очёре и исчез. Волонтёры сообщили, что пропавшему нужна медпомощь.