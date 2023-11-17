В Уфе выявили источник массового отравления детей в музыкальном колледже

«Центром гигиены и эпидемиологии выявлен норовирус у пострадавших детей и двух сотрудников учебного заведения. По предварительным данным эпидрасследования, предположительно, источником инфекции явился работник пищеблока. Временно приостановлена деятельность пищеблока до выяснения всех обстоятельств. Угрозы распространения инфекции нет», — проинформировали в ведомстве и добавили, что эпидемиологическое расследование продолжается.
Как информировал «Башинформ», управление Роспотребнадзора по РБ, республиканские прокуратура и следственное управление организовали проверки по поводу массового пищевого отравления детей. Как минимум 12 человек обратились за медпомощью.