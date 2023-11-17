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Палестино-израильский конфликт
15:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе выявили источник массового отравления детей в музыкальном колледже

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по РБ, сообщили оперативную информацию по групповому обращению воспитанников музыкального колледжа в Уфе за медпомощью.

Источник: управление Роспотребнадзора по РБ

«Центром гигиены и эпидемиологии выявлен норовирус у пострадавших детей и двух сотрудников учебного заведения. По предварительным данным эпидрасследования, предположительно, источником инфекции явился работник пищеблока. Временно приостановлена деятельность пищеблока до выяснения всех обстоятельств. Угрозы распространения инфекции нет», — проинформировали в ведомстве и добавили, что эпидемиологическое расследование продолжается.

Как информировал «Башинформ», управление Роспотребнадзора по РБ, республиканские прокуратура и следственное управление организовали проверки по поводу массового пищевого отравления детей. Как минимум 12 человек обратились за медпомощью.

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