15:32 (мск), источник: Комсомольская правда
В Апшеронском районе скорая не смогла проехать к пациентке из-за подтоплений
В Апшеронском районе спасатели помогли доставить пожилую женщину к скорой из-за подтоплений.
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В Апшеронском районе скорая не могла проехать к пациентке из-за подтоплений. На помощь пожилой женщине пришли спасатели.
Напомним, из-за сильных дождей в районе поднялся уровень воды в реке Пшиш. Автомобиль скорой помощи не мог проехать к 83-летней женщине. Чтобы вовремя оказать помощь жительнице, на место прибыли спасатели.
«Спасатели Апшеронского АСО с помощью носилок на грузовом автомобиле транспортировали тяжело больную женщину через реку к карете скорой помощи», — сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».