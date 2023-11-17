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15:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Посетитель бросил гранату в сотрудницу бара в Воронеже

Причиной жуткого поступка стал якобы продаваемый некачественный алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина пришел в бар на Московском проспекте в Воронеже и бросил предмет, похожий на гранату, в сотрудницу заведения. Устройство сдетонировалро. Об этом рассказали в ГУ МВД 17 ноября.

Там пояснили, что инцидент произошел З ноября. После того, как злоумышленник кинул техническое устройство в женщину, скрылся. Продавец получила незначительные телесные повреждения.

Личность злоумышленника стражи порядка установили. Его задержали и доставили отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там он пояснил, что решился на такой поступок из-за того, что на его взгляд, в заведении продавали некачественное спиртное.

— В настоящее время осколки устройства, изъятые с места происшествия, направлены на экспертизу. Проводится процессуальная проверка, — подытожили в ГУ МВД.

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