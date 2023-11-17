16:04 (мск), источник: СуперОмск
В МТС прокомментировали сообщение об утечке персональных данных омских клиентов
В пятницу, 17 ноября 2023 года, в СМИ появилось сообщение об утечке персональных данных клиентов МТС из Омска.
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Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МТС в Омской области.
"Мы оцениваем ситуацию, как недопустимую. Предварительно выяснено, что инцидент произошел на стороне подрядной организации, которая занималась продажей сим-карт. Сотрудничество с ней приостановлено.
МТС четко соблюдает законодательство в области сохранности и защиты персональных данных. Вся конфиденциальная информация шифруется и передается по защищенным каналам связи, а к сотрудникам, которые имеют доступ к персональным данным клиентов, применяются строгие требования безопасности.
МТС рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности за нарушение законодательства", — сообщили представители компании.
В свою очередь СК РФ по Омской области объявил в пятницу, 17 ноября 2023 года, о проведении доследственной проверки по информации об утечке.