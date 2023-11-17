Главное
Палестино-израильский конфликт
16:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд запретил определенные действия главе Центра спортивной подготовки сборных в Воронеже

Сергея Макейчика правоохранители заподозрили в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Коминтерновский райсуд избрал меру пресечения главе регионального Центра спортивной подготовки сборных Сергею Макейчику. Заседание состоялось сегодня, 17 ноября. Об этом рассказали в суде.

Макейчик стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд вынес решение — запрет определенных действий. Как правило, лицам с такой мерой пресечения необходимо в определенное время являться к следователю, запрещено общение с определенными лицами и интернетом и так далее.

Напомним, Сергея Макейчика задержали правоохранители накануне. С начала августа 2023 года он назначен руководителем Центра спортивной подготовки сборных. До этого работал тренером. Также он является мастером спорта СССР спортивному ориентированию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 17 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Товарищ Си объяснил президенту Байдену, как устроен мир
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта