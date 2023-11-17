16:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Суд запретил определенные действия главе Центра спортивной подготовки сборных в Воронеже
Сергея Макейчика правоохранители заподозрили в мошенничестве.
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Коминтерновский райсуд избрал меру пресечения главе регионального Центра спортивной подготовки сборных Сергею Макейчику. Заседание состоялось сегодня, 17 ноября. Об этом рассказали в суде.
Макейчик стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд вынес решение — запрет определенных действий. Как правило, лицам с такой мерой пресечения необходимо в определенное время являться к следователю, запрещено общение с определенными лицами и интернетом и так далее.
Напомним, Сергея Макейчика задержали правоохранители накануне. С начала августа 2023 года он назначен руководителем Центра спортивной подготовки сборных. До этого работал тренером. Также он является мастером спорта СССР спортивному ориентированию.