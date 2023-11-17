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16:59 (мск), источник: АиФ Калининград

Подросток получил ожоги лица и рук на пожаре в Мамоново

Возгорание произошло в гараже.

Источник: МЧС РФ

В Мамоново горел гараж.

После поступления сигнала сотрудники МЧС России прибыли на место пожара в течение минуты.

Пожарным удалось быстро локализовать пламя и ликвидировать открытое горение, предотвратив распространение огня на соседние гаражные боксы.

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, при пожаре пострадал шестнадцатилетний мальчик, он получил ожоги лица и рук. Подростка передали медикам для госпитализации.

Причины возгорания устанавливаются.

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