16:59 (мск), источник: АиФ Калининград
Подросток получил ожоги лица и рук на пожаре в Мамоново
Возгорание произошло в гараже.
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В Мамоново горел гараж.
После поступления сигнала сотрудники МЧС России прибыли на место пожара в течение минуты.
Пожарным удалось быстро локализовать пламя и ликвидировать открытое горение, предотвратив распространение огня на соседние гаражные боксы.
Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, при пожаре пострадал шестнадцатилетний мальчик, он получил ожоги лица и рук. Подростка передали медикам для госпитализации.
Причины возгорания устанавливаются.