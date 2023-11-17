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Палестино-израильский конфликт
16:24 (мск), источник: НТА-Приволжье

Житель Татарстана осужден на 7 лет колонии за убийство 17-летней дочери

Казань. 17 ноября. НТА-Приволжье —Житель Ютазинского района признан виновным в убийстве несовершеннолетней дочери, сообщили в СУ СКР по РТ.

В ходе следствия были установлены подробности случившегося. Мужчина услышал, что 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного содержания.

На этой почве произошел конфликт, в ходе ссоры мужчина столкнул дочь с лестницы. Девушка ударилась головой и потеряла сознание.

Решив, что дочь скончалась, подсудимый бросил ее в реку Ик.

Между тем, как было установлено в ходе судебно-медицинской экспертизой, потерпевшая умерла в результате утопления.

Мать, обеспокоенная исчезновением дочери, обратилась в правоохранительные органы. В результате в ходе поисковых мероприятий тело было извлечено из воды.

Суд вынес обвинительный вердикт — 7 лет колонии строгого режима.

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