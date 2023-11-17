16:24 (мск), источник: НТА-Приволжье
Житель Татарстана осужден на 7 лет колонии за убийство 17-летней дочери
Казань. 17 ноября. НТА-Приволжье —Житель Ютазинского района признан виновным в убийстве несовершеннолетней дочери, сообщили в СУ СКР по РТ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ходе следствия были установлены подробности случившегося. Мужчина услышал, что 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного содержания.
На этой почве произошел конфликт, в ходе ссоры мужчина столкнул дочь с лестницы. Девушка ударилась головой и потеряла сознание.
Решив, что дочь скончалась, подсудимый бросил ее в реку Ик.
Между тем, как было установлено в ходе судебно-медицинской экспертизой, потерпевшая умерла в результате утопления.
Мать, обеспокоенная исчезновением дочери, обратилась в правоохранительные органы. В результате в ходе поисковых мероприятий тело было извлечено из воды.
Суд вынес обвинительный вердикт — 7 лет колонии строгого режима.