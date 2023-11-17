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17:25 (мск), источник: ivbg.ru

Людоед из Мурино убил своего сокамерника в СИЗО

Обвиняемый в двойном убийстве житель Мурино, который ранее в ходе допросов признался, что еще и ел человечину, жестоко расправился со своим сокамерником в СИЗО Выборга.

Как стало известно 47news, Егор Комаров находился под стражей в следственном изоляторе Выборга. Сокамерником убийцы был 42-летний мужчина, ранее осужденный за кражу. В ходе конфликта «муринский людоед» нанес смертельные удары оппоненту бритвой.

По данном факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, Егор Комаров был задержан еще в ноябре 2021 года. В результате ДТП из багажника его машины выпал труп. В ходе допросов выяснилось, что это была не первая жертва — за год до этого муринский маньяк расправился со случайным прохожим в парке Сосновка. Неадекват отрезал язык убитого и решил его попробовать.

За зверские преступления Комаров был приговорен к 19 годам тюрьмы.

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