17:25 (мск), источник: ivbg.ru
Людоед из Мурино убил своего сокамерника в СИЗО
Обвиняемый в двойном убийстве житель Мурино, который ранее в ходе допросов признался, что еще и ел человечину, жестоко расправился со своим сокамерником в СИЗО Выборга.
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Как стало известно 47news, Егор Комаров находился под стражей в следственном изоляторе Выборга. Сокамерником убийцы был 42-летний мужчина, ранее осужденный за кражу. В ходе конфликта «муринский людоед» нанес смертельные удары оппоненту бритвой.
По данном факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, Егор Комаров был задержан еще в ноябре 2021 года. В результате ДТП из багажника его машины выпал труп. В ходе допросов выяснилось, что это была не первая жертва — за год до этого муринский маньяк расправился со случайным прохожим в парке Сосновка. Неадекват отрезал язык убитого и решил его попробовать.
За зверские преступления Комаров был приговорен к 19 годам тюрьмы.