Сальдо сообщил о подавленных РЭБ двух Storm Shadow в Херсонской области

«Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены, они отклонились от курса», — написал губернатор в телеграм-канале. По его словам, одна ракета упала на открытом пространстве, другая врезалась в нежилое строение. Данных о пострадавших нет.
Storm Shadow — ракеты воздушного базирования, разработанные совместно Великобританией и Францией. Дальность полета этого типа ракет не превышает 250 км.
Лондон объявил, что передаст Киеву ракеты Storm Shadow, в мае 2023 года. С тех пор власти приграничных регионов неоднократно сообщали об ударах с использованием этих ракет.
Так, в начале июня 2023 года ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow детский лагерь, сообщил Сальдо. Одну ракету удалось сбить, две достигли цели. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранение.