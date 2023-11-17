17:04 (мск), источник: РБК

Сальдо сообщил о подавленных РЭБ двух Storm Shadow в Херсонской области

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России подавили две ракеты Storm Shadow, выпущенные по Чаплинскому району Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2023

«Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены, они отклонились от курса», — написал губернатор в телеграм-канале. По его словам, одна ракета упала на открытом пространстве, другая врезалась в нежилое строение. Данных о пострадавших нет.

Storm Shadow — ракеты воздушного базирования, разработанные совместно Великобританией и Францией. Дальность полета этого типа ракет не превышает 250 км.

Лондон объявил, что передаст Киеву ракеты Storm Shadow, в мае 2023 года. С тех пор власти приграничных регионов неоднократно сообщали об ударах с использованием этих ракет.

Так, в начале июня 2023 года ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow детский лагерь, сообщил Сальдо. Одну ракету удалось сбить, две достигли цели. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранение.

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