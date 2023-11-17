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17:14 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи мужчина отправился с женщиной купаться в море во время шторма и утонул у берега

Спутницу погибшего удалось спасти.

Источник: телеграм-канал

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде. В регионе на этой неделе идут сильные дожди, сопровождающиеся порывистым ветром, а также грозами и градом.

Из-за буйства стихии купание в море на кубанских курортах Черного моря представляет большую опасность. Однако некоторых отдыхающих это не останавливает.

Так, в Сочи мужчина с женщиной в районе пляжа «Чайка-1» решили искупаться в море. Заметив их в воде, очевидцы сообщили об этом в экстренные службы. На место прибыли спасатели. К тому моменту женщину уже отнесло от берега на расстояние порядка 25 метров от линии берега.

Специалисты, используя страховочную веревку, помогли ей вернуться на сушу. Спасти мужчину, к сожалению, не удалось, он утонул. Его тело было найдено в 10 метрах от берега.

«Волнение моря составляло около 3,5 балла», — уточнили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Прибывшие на пляж медики забрали и пострадавшую, и тело ее спутника.

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