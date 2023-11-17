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16:56 (мск), источник: Комсомольская правда

18 незаконных запусков беспилотников зарегистрировано в Нижегородской области

Все материалы дела были направлены в подразделения Росавиации.

Источник: Комсомольская правда

18 незаконных запусков БПЛА зафиксировано в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, всех владельцев БПЛА без разрешающих документов опросили, а после передали дела в подразделения Росавиации.

Нижегородцам, которые обнаружили БПЛА в воздушном пространстве рекомендуют сообщить об этом в правоохранительные органы по номеру 112.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Нижегородской области ослабило запрет на использование беспилотников в регионе. Беспилотники разрешили использовать организациям, которые обеспечивают работу объектов энергетики, нефтегазового сектора и лесного хозяйства. Беспилотники можно использовать в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Право использовать БПЛА есть у ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии, Минобороны, МВД, ФСИН.

Стоит добавить, что разрешение на полет необходимо получить от оперативного штаба Нижегородской области. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность.

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