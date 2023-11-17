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21:14 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области

Вагоны-зерновозы сошли с рельсов на перегоне «Аршалы-Анар» в Акмолинской области. На месте ведутся восстановительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Источник: Baigenews

ЧП произошло 16 ноября в 12:50 на участке Астана — Караганда.

«Жертв и пострадавших нет. Задержек других поездов нет. Движение поездов производится по соседнему пути» — прокомментировали в пресс-службе АО «НК “Қазақстан темір жолы”.

Как уточнили в департаменте полиции на транспорте, на перегоне «Аршалы-Анар» с рельсов сошёл грузовой поезд сообщением «Костанай — Какир Республика Узбекистан».

«Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Астана по части 1 статьи 344 УК РК — “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта”. Пострадавших нет. Проводится расследование», — добавили в ведомстве.
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