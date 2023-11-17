Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области

ЧП произошло 16 ноября в 12:50 на участке Астана — Караганда.
«Жертв и пострадавших нет. Задержек других поездов нет. Движение поездов производится по соседнему пути» — прокомментировали в пресс-службе АО «НК “Қазақстан темір жолы”.
Как уточнили в департаменте полиции на транспорте, на перегоне «Аршалы-Анар» с рельсов сошёл грузовой поезд сообщением «Костанай — Какир Республика Узбекистан».
«Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Астана по части 1 статьи 344 УК РК — “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта”. Пострадавших нет. Проводится расследование», — добавили в ведомстве.