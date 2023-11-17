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17:53 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок

В Калининграде автомобиль врезался в автобусную остановку, погиб ребенок.

КАЛИНИНГРАД, 17 ноя — РИА Новости. Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Калининграде, пострадали три человека, погиб ребенок сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.

«В 15 часов 11 минут автомобиль въехал в остановку на улице Тихорецкой. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. По предварительным данным, погиб один человек, девочка шести лет, трое взрослых получили травм» сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что водитель находится в машине скорой медицинской помощи, по предварительным данным, у него случился инсульт.

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