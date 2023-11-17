21:34 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Фура столкнулась с легковушкой: два человека погибли в Актобе
Два человека погибли в аварии, попав под фуру. ДТП произошло 17 ноября на автодороге «Южный обход» в Актобе, сообщает Zakon.kz.
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По данным полиции, в Актобе 25-летний водитель автомашины Daewoo Nexia совершил наезд на прицеп грузовой автомашины «DAF», стоящей на обочине дороги.
В результате ДТП пассажиры легковушки, 49-летний мужчина и 47-летняя женщина, скончались на месте происшествия.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.
Еще одна смертельная авария произошла в Павлодарской области. 16 ноября на 20 километре автодороги Павлодар — Семей вблизи села Жертумсык автомобиль LADA Granta на скорости столкнулся с прицепом автомашины ЗИЛ-130 В. В результате ДТП один человек скончался в больнице, еще двое с различными травмами госпитализированы в больницу.